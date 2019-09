Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Weiteren GPS-Empfänger an Traktor gestohlen

53919 Weilerswist-Schneppenheim (ots)

Dienstagmorgen (9.10 Uhr) bemerkte ein Landwirt auf seinem Hof am Hausweilerweg den Diebstahl des GPS-Empfängers und des Displays an seinem Traktor. Daraufhin kontrollierte er auch seinen zweiten Schlepper. Auch hier hatten die Diebe das GPS-Gerät ausgebaut. Nach Angaben des Landwirtes hatte er einen seiner Schlepper lediglich 30 Minuten auf dem Hofgelände unbeaufsichtigt gelassen. Der zweite Traktor stand in einer Halle. Der Gesamtschaden der drei entwendeten Geräte liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

