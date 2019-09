POL-GÖ: (536/2019) Nach Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in der Von-Ossietzky-Straße - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen, Von-Ossietzky-Straße / Am Kirschberge Donnerstag, 19. September 2019, gegen 20.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, der sich bereits am letzten Donnerstag (19.09.19) gegen 20.30 Uhr in der Von-Ossietzky-Straße in Höhe der Straße Am Kirschberge ereignet hatte, ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrradfahrer, welcher sich nach dem Unfall entfernte.

Ersten Informationen zufolge befuhr die 21 Jahre alte Autofahrerin die Von-Ossietzky-Straße in Richtung der Straße Am Steinsgraben. Als sie nach links in die Straße Am Kirschberge abbog, übersah sie vermutlich den Fahrradfahrer, welcher den Radweg der Von-Ossietzky-Straße in Richtung Zietenterrassen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer zunächst auf die Motorhaube des VW Touran und im weiteren Verlauf auf die Straße fiel. Die Pkw-Fahrerin soll den Radfahrer noch kurz angesprochen und die Anforderung eines Rettungswagens angeboten haben, dieser entfernte sich jedoch umgehend von der Unfallstelle.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze blonde Haare, dunkel bekleidet, Kapuze. Er führte ein schwarzes Fahrrad.

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere den Fahrradfahrer, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

