Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus

Bramsche (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (19 Uhr) bis Freitagmorgen (11 Uhr) hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schleptruper Straße auf. Bei ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar. Unklar ist bislang, ob sie dabei fündig wurden. Die Polizei in Bramsche ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

