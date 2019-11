Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Gebäudebrand

Badbergen (ots)

Gegen 12 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei an den Wulferings Damm im Ortsteil Grönloh gerufen. Der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Anwesens stand in Vollbrand, später stürzte dieser in sich zusammen. Der einzige Bewohner des Gehöfts befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Brandobjekt. Die Nebengebäude konnten vor einem Übergreifen der Flammen gerettet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

