Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sprayer wurde kurzer Prozess gemacht

Osnabrück (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagabend in der Neulandstraße einen Sprayer festnehmen. Passanten hatten gegen 18.45 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter Hausfassaden mit schwarzer Farbe besprühte und schließlich die Polizei benachrichtigt. Eine Funkstreife konnte dann auch wenig später die Person in Tatortnähe stellen. Wie sich herausstellte, hatte der bereits polizeilich bekannte 25-jährige Osnabrücker in der Neulandstraße insgesamt 22 sogenannte Tags auf diverse Häuser gesprüht. Der Täter wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Richter vorgeführt, der den obdachlosen Mann zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilte.

