Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz

Belm (ots)

Am Mittwochnachmittag ist auf dem Markkauf-Parkplatz an der Haster Straße. Ein im Bereich der Waschstraße abgestellter silberfarbener Renault Kadjar wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.l0 Uhr an der hinteren Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher meldete sich nach dem Vorfall weder beim Fahrzeughalter noch bei der Polizei und kümmerte sich entsprechend nicht um die Schadensregulierung. Hinweise in der Sache nimmt die Belmer Polizei unter der Telefonnummer 05406-807790 entgegen.

