Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Zeugen nach Tierquälerei gesucht

Neuried, Altenheim (ots)

Auf der Suche nach Zeugen und dem Aufsteller einer Tierfalle sind seit Freitagmorgen die Beamten des Polizeipostens Neuried. Gegen 10:45 Uhr wurden die Ordnungshüter alarmiert, nachdem eine Katze in der Kleinriedgasse mit der Vorderpfote in das dort im Bereich zwischen einem Zaun und dem Gehweg aufgestellte `Tellereisen´ getappt war. Durch die Polizisten konnte das so festsitzende und verletzte Tier befreit und in die Obhut der Besitzer übergeben werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, dem Besitzer oder dem Aufsteller der Falle geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Telefonnummer 07807 95799-0 in Verbindung zu setzen.

