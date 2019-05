Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Folgenschwerer Auffahrunfall

Bühl (ots)

Am Freitag kam es gegen 12.15 Uhr auf der B 3 in Bühl in Fahrtrichtung Ottersweier, circa 300 Meter nach der Kreuzung zur K 3749, zu einem folgeschweren Auffahrunfall. Ein nur mit dem Fahrer besetzter Linienbus fuhr im Rückstau auf eine stehende Fahrzeugkolonne auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier Fahrzeuge ineinandergeschoben und dabei sechs Personen verletzt. Derzeit sind mehrere Rettungsfahrzeuge und Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg vor Ort.

