Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Vergessener Topf löst Küchenbrand aus

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Johannistorwall 71 gerufen. Ein Hausbewohner hatte in seiner Küche einen mit Öl gefüllten Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dieser geriet in Brand und ein Löschversuch mit Wasser führte zu einer Stichflamme, die die brandbetroffene Küche erheblich in Mitleidenschaft zog. Die Bewohner, ein 30 Jahre alter Mann und seine 29 Jahre alte Freundin, wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell