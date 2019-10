Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte setzen Müllcontainer in Brand

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei und die Feuerwehr wurden am Mittwochnachmittag zu einem Brand am Kunstrasenplatz "Alte Wanne" in der Hochstraße gerufen. Unbekannte hatten einen am Zaun stehenden Container angezündet. Zeugen wurden gegen 16.25 Uhr auf den Qualm aufmerksam, alarmierten die Feuerwehr und sahen, wie sich vermutlich drei Jugendliche entfernten. Die sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alt-Georgsmarienhütte löschten den Brand. Der Container wurde vollständig zerstört. Die Polizei in Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen zu der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

