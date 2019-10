Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unbekannte erbeuten Navigationsgerät

Bad Iburg (ots)

Auf dem Parkplatz des Gymnasiums an der Bielefelder Straße geriet in der Nacht zu Mittwoch ein silberfarbener Audi A3 ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen zwischen 22.30 Uhr (Dienstag) und 05 Uhr (Mittwoch) die Frontscheibe ein und stahlen aus dem Inneren des Pkw ein Navigationsgerät. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

