Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Taschendiebstahl in einem Verbrauchermarkt

Olpe (ots)

Gestern Nachmittag (23. Mai) hat gegen 14.45 Uhr ein unbekannter Täter einer 89-Jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Westfälischen Straße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Wahrscheinlich hatte die Betroffene sich kurz zur Seite gedreht, als der Täter ihr das Portemonnaie aus der Tasche nahm. Diese befand sich auf der Kindersitzablage des Einkaufswagens. In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente, Geldkarten sowie Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Zudem weist die Polizei daraufhin, die Handtasche niemals unbeaufsichtigt oder gar geöffnet in einem Einkaufswagen abzustellen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell