POL-OE: 64-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Gestern Nachmittag (23. Mai) hat sich gegen 15 Uhr in der Straße "Zum Limberg" in Oberelspe ein 64-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Pkw verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielt der VW-Fahrer seinen Pkw in Hanglage an und stieg aus, um die Sicherheitskette vor seiner Garage zu entfernen. Dabei rastete vermutlich die Handbremse nicht richtig ein und der Pkw rollte talwärts über einen Bordstein in einen Zaun. Der 64-Jährige versuchte noch, den Pkw aufzuhalten. Dabei rollte der VW über seinen linken Fuß. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

