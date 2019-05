Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden Geldkassette aus Firmengebäude

Wenden (ots)

In der Nacht von Gestern (22. Mai) 18 Uhr auf Heute (23. Mai) 6 Uhr haben unbekannte Täter an einem Firmengebäude im Meisenweg in Gerlingen ein Fenster aufgehebelt. Hierdurch gelangten sie in das Gebäude. Sie durchsuchten Spinde und weitere Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

