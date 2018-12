POL-ST: Altenberge, Einbruch in ein Geschäft

Altenberge (ots) - Am Hintereingang eines Frisörsalons an der Straße "An der Alten Molkerei" haben Einbrecher eine Türscheibe zertrümmert. Anschließend gelangten sie in die Geschäftsräume und durchsuchten dort verschiedene Schränke und Schubladen. Auf was es die Diebe abgesehen hatten, ist noch unklar. Bei einer ersten Durchsicht konnte nicht festgestellt werden, was die Einbrecher mitgenommen haben. Vermutlich ist aus dem Salon nichts gestohlen worden. Die Polizei hat die Spuren gesichert und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich zu melden, Telefon 02571/928-4455. Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen Mittwochabend (05.12.2018), 18.15 Uhr und Donnerstagmorgen (06.12.2018), 08.00 Uhr, in den Geschäftsräumen.

