Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 38-Jähriger verletzt sich bei Alleinunfall

Lennestadt (ots)

Heute Morgen (23. Mai) gegen 7.30 Uhr hat sich ein 38-jähriger Audi-Fahrer bei einem Alleinunfall in Langenei verletzt. Er befuhr mit seinem Pkw die Fredeburger Straße in Fahrtrichtung Saalhausen. Am Ausgang einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr etwa 30 Meter über einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Diese wurde durch den Aufprall aus der Befestigung im Boden gerissen und fiel um. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

