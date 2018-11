FW-EN: Brand mehrerer Mülltonnen greift auf Fassade über

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots) - Heute Nacht meldete ein Anrufer um 4:24 Uhr ein Feuer am Gebäude des Kindergartens an der Schreys Gasse. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Brand mehrerer Mülltonnen bereits auf die Fassade übergegriffen. Sofort wurde hier ein Löschangriff vorbereitet. Gleichzeitig weckten die Kräfte der Feuerwehr die Bewohnerin des Hauses und brachten Sie in Sicherheit. Die unverletzte Frau wurde durch Polizei und Feuerwehr während der Dauer des Einsatzes betreut.

Zur Bekämpfung des Fassadenbrandes ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz vor. Dabei mussten große Teile der Fassadenverkleidung entfernt werden, da sich das Feuer hier bereits ausgebreitet hatte. Mit einem C-Rohr wurde der Brand der Fassade sowie der Überreste der Mülltonnen abgelöscht. Immer wieder kontrollierten die Brandschützer den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um weitere Glutnester ausschließen zu können. Auch im Gebäude wurden alle Räumlichkeiten begangen und kontrolliert. Zum Glück konnte eine weitere Brandausbreitung in den Dachbereich rechtzeitig verhindert werden. Auch im Gebäude selbst gab es nur eine leichte Verrauchung einiger Räumlichkeiten. Nach einer umfangreichen Überprüfung der Brandstelle sowie des Gebäudes führten die Einsatzkräfte abschließende Lüftungsmaßnahmen durch. Gleichzeitig nahmen die Rettungskräfte noch Messungen der Raumluft vor. Da die Ergebnisse unbedenklich waren, konnte die Bewohnerin nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück in ihre Wohnung.

Während die hauptamtlichen Kräfte an dieser Einsatzstelle eingesetzt waren, löschte der ebenfalls alarmierte Löschzug Mitte einen brennenden Altpapiercontainer auf dem angrenzenden Parkplatz an der Schreys Gasse. Hier kamen ein C-Rohr sowie eine Schaumpistole zum Einsatz.

Nach rd. 1,5 Stunden waren beide Einsätze wieder beendet.

Um 9:18 Uhr rückten die hauptamtlichen Einsatzkräfte zu einem brennenden Altkleidercontainer an der Roonstraße aus. Um den Inhalt ablöschen zu können, wurde zunächst der Container gewaltsam geöffnet. Anschließend nahmen die Rettungskräfte ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Die Einsatzdauer betrug hier 25 Minuten.

