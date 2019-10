Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von zwei E-Bikes

Osnabrück (ots)

In den letzten Tagen sind im Stadtgebiet zwei teure E-Bikes gestohlen worden. Ein Fall ereignete sich am Sonntag in der Hügelstraße (Ecke Kornstraße). Auf dem dortigen Grundstück kam zwischen 18 und 22 Uhr ein abgeschlossenes weißes Damenrad der Marke Riese + Müller, Modell Jetstream Hybrid, weg. Am Lenker des E-Bikes war ein blau gemusterter Korb befestigt, am Gepäckträger befanden sich ein kleiner Koffer und zwei schwarze Satteltaschen. Ein weiterer Diebstahl passierte am Dienstagabend auf dem Parkplatz an der Großen Domsfreiheit, an der Rückseite der Gaststätte Schmales Handtuch. Gegen 19.25 Uhr wurde dort von einem Unbekannten ein schwarzes Pedelec der Marke Stevens gestohlen. Ein Anwohner hatte den Diebstahl beobachtet und den Täter beim Knacken des Schlosses vom Fenster aus angesprochen. Der sprang daraufhin schnell auf das Bike und fuhr davon. Der Dieb war etwa 20 Jahre alt, hatte einen schmalen, über den Unterkieferknochen verlaufenden Bart, trug eine blaue Hose sowie eine schwarze Jacke und führte eine rote Plastiktüte mit sich. Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

