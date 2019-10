Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Praxis

Fürstenau (ots)

Eine Praxis für Krankengymnastik in der Schorfteichstraße erhielt in der Nacht zu Dienstag ungebetenen Besuch. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein, stiegen in die Praxenräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie fanden dabei einen geringen Bargeldbetrag und machten sich mit dem aus dem Staub. Wem in der betreffenden Nacht im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Fürstenauer Polizei. Telefon: 05901-95950.

