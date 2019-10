Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall durch Defekt am Fahrzeug

Osnabrück (ots)

Kurz vor Mitternacht verlor ein 19-jähriger Osnabrücker am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Zaun. Der Fahrer eines VW Passat befuhr die Ellerstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Straße In der Dodesheide abbiegen. Während des Abbiegevorgangs hatte der Fahrer plötzlich den Schaltknauf seines Wagens in der Hand und verlor daraufhin die Kontrolle. Es entstand Sachschaden am Auto, der Laterne und dem Zaun. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Stadtwerke Osnabrück waren zur Sicherung der Laterne vor Ort.

