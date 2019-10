Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei sucht Helfer und Zeugen nach schwerem Unfall

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ereignete sich an der Bushaltestelle "Berliner Platz" an der Wittekindstraße, vor dem Sparkassengebäude, ein Verkehrsunfall mit einem Bus. Eine 89-jährige Osnabrückerin stürzte beim Aussteigen aus dem Bus und geriet unter das Fahrzeug. Geistesgegenwärtig zog sie ein zufällig anwesender Mann unter dem Fahrzeug hervor, ansonsten wäre sie von dem anfahrenden Bus überrollt worden. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz trotzdem schwer. Sie erlitt offene Wunden, Prellungen und eine Fraktur. Der Verkehrsunfalldienst sucht dringend nach dem Helfer. Die alte Dame konnte folgende Angaben zu ihm machen: lebensälter, dunkle Jacke und Hut. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Mann oder sonst zum Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541 3272215.

