Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/B 68 - Pkw durch herabfallende Ladung beschädigt

Bramsche/B 68 (ots)

Ein 48 Jahre alter Autofahrer war am Freitag gegen 12.40 Uhr auf der B 68 in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Achmer musste er feststellen, dass sich vom Anhänger eines vorausfahrenden Lkw ein Holzbalken löste und auf die Fahrbahn fiel. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem silbernen Audi über den Balken. Dadurch wurde das Auto beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Lkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden. Telefon 05461/915300.

