POL-PPRP: Zettel Trick an der Haustür

Am 14.10.2019, gegen 13:00 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau an der Tür einer 72-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Budapester Straße. Die Unbekannte erklärte, sie wollte zu einer Frau im Haus, da diese aber nicht da sei, brauche sie einen Zettel und einen Stift, um eine Nachricht zu schreiben. Als die 72-Jährige ihr Zettel und Stift gab, betrat die Unbekannte ohne zu fragen die Wohnung und schrieb etwas auf den Zettel. Als sie damit fertig war, forderte die 72-Jährige sie auf, aus der Wohnung zu gehen. Dieser Aufforderung kam die Unbekannte aber nicht nach. Stattdessen kam eine zweite Frau in die Wohnung, die auch etwas auf den Zettel schreiben wollte. Die beiden Frauen drängten die 72-Jährige in die Küche, so dass es ihr nicht gelang, an ihnen vorbei zu kommen. Es könnte sein, dass in dieser Zeit noch eine dritte Person in die Wohnung gekommen ist. Die beiden Frauen zumindest hatte die 72-Jährige immer im Blick. Ob und was gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die eine unbekannte Frau war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und war schlank. Die andere unbekannte Frau war etwa 60 Jahre alt und hatte lange dunkle Haare zum Dutt gebunden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

So werden Sie nicht Opfer von Trickdieben

Für Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollte man folgende Ratschläge unbedingt beherzigen:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den "Türspion" oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie die Polizei an und melden Sie den Vorfall.

