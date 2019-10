Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 52-Jähriger verursachte am Sonntag (13.10.2019) einen Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursachte. Der Ludwigshafener war gegen 17.20 Uhr auf der K7 unterwegs und bog in die Marie-Juchacz-Allee ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto, touchierte einen Baum und ein Verkehrsschild. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell