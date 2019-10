Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf die Nase gehauen

Ludwigshafen (ots)

Eine blutige Nase trug am Sonntag (13.10.2019) ein 35-Jähriger davon, als er sich mit einem 34-Jährigen anlegte. Ein betrunkener 35-Jähriger befand sich gegen 9.30 Uhr an der Haltestelle am Berliner Platz und pöbelte Passanten an. Währenddessen traf er auf einen ebenfalls betrunkenen 34-Jährigen. Beide gerieten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei rückte an und trennte die beiden Kontrahenten. Der 35-Jährigen war mit 2,2 Promille, der 34-Jährige mit 1,37 Promille unterwegs.

