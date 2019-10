Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Körperliche Auseinandersetzung in Vereinsgaststätte

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Vereinsgaststätte in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 58-jährigen Mitarbeiter und einem 41-jährigen alkoholisierten Gast, der der Gaststätte verwiesen werden sollte. Auch gegenüber der Polizei trat der Gast aggressiv auf, weswegen er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Verletzungen des Geschädigten mussten in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Ein 61-jähriger Unbeteiligter, der sich in die polizeiliche Maßnahme einmischte, bekam einen Platzverweis, den er nach Androhung der Ingewahrsamnahme auch befolgte.

