Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer fährt in Gleisbett

Ludwigshafen (ots)

Am 11.10.2019, gegen 00.40 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto von der Mannheimer Straße kommend über die Straßenbahnhaltestelle am Hans-Warsch-Platz. Dabei folgte er dem Schienenverlauf und geriet auf die Gleise, so dass sein Auto liegen blieb. Am Kabelkanal und am Auto entstand Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

