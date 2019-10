Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 10.10.2019, gegen 06.30 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Raiffeisenstraße in Richtung Adolf-Diesterweg-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer auf dem Königsplatz in Richtung Raiffeisenstraße und bog dann nach rechts in diese ein. Daraufhin musste die 57-Jährige ausweichen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen und prallte gegen ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel. Der Radfahrer fuhr weiter in Richtung Comeniusstraße. Sowohl das Auto als auch das Schild wurden beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

