Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldscheine aus der Hand gerissen und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 10.10.2019, gegen 02.40 Uhr, trank ein Unbekannter in einer Gaststätte in der Frankenthaler Straße ein Getränk und wollte dies dann mit einem 20 Euro Schein bezahlen. Als der Wirt ihm das Wechselgeld geben wollte und dabei mehrere Geldscheine in der Hand hielt, griff der Unbekannte nach den Geldscheinen und floh in Richtung Rohrlachstraße. Er war etwa 20 - 25 Jahre alt, circa 1,60 -1,65 m groß und trug eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

