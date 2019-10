Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin angefahren und beschimpft

Ludwigshafen (ots)

Am 10.10.2019, gegen 18.45 Uhr, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Industriestraße in Richtung Sternstraße. Zur gleichen Zeit fuhr hinter ihr ein unbekannter Autofahrer. Als die 21-Jährige links abbiegen wollte, wollte der Unbekannte sie überholen und stieß mit ihr zusammen. Sie stürzte und verletzte sich. Der unbekannte Autofahrer stieg aus, beschimpfte sie, stieg dann wieder in sein Auto ein und fuhr fort in Richtung Sternstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

