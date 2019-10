Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verwirrte Frau mit Messer unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es zu einem Einsatz mit einer 55 jährigen, verwirrten Frau, die mit einem kleinen Küchenmesser schreiend durch die Kropsburgstraße in Ludwigshafen lief. Der Polizei gelang es, der Frau das Messer kontrolliert zu entreißen. Der Kommunale Vollzugsdienst verbrachte die Frau anschließend in ein örtliches Krankenhaus zur psychologischen Untersuchung. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt kein strafbares Handeln der Frau vor.

