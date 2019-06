Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Aufbruch eines Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Friedrichstal - die Bundespolizei bittet um Hinweise

Friedrichstal (ots)

Heute Morgen gegen 05:23 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über einen aufgebrochenen Fahrausweisautomaten. Streifen vor Ort stellten fest, dass der Geldausgabeschacht unter Anwendung von Gewalt mit einem Werkzeug aufgehebelt und die Geldkassette entwendet wurde. In der Geldkassette befanden sich 325 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbeziffert. Ermittler haben vor Ort Spuren gesichert und werden diese in den nächsten Tagen auswerten.

Die Bundespolizei sucht in dieser Sache nun Zeugen. Der Aufbruch ereignete sich am Haltepunkt in Friedrichstal am dortigen Gleis 1.

Personen, welche zur Tatzeit etwas beobachtet haben das mit dem Aufbruch im Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten sich unter 0721 120160 mit der Bundespolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

