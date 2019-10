Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Klöcknerstraße. Bei dem Unfall wurden drei Kinder und ein Erwachsener schwer verletzt. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pagenstecherstraße hatte ein 55-jähriger Mann einen 13-Jährigen ans Steuer seines Opel Astra gelassen, während er selber auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Der Junge startete den Motor und verlor sofort die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr einen Bordstein hoch, über eine Grünfläche und durchbrach einen Zaun. Hinter dem Zaun stürzte der Opel ca. 3,5 m in die Tiefe, in den Trog einer Eisenbahnunterführung. Nach dem Aufprall fuhr das Auto noch auf die andere Seite der Klöcknerstraße, wo es durch die Betonwand des Brückenbauwerks gestoppt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich auf der Rückbank des Autos noch zwei weitere Kinder, ein 12-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen. Alle Personen wurden mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Auf den 55-Jährigen "Fahrlehrer" kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Er hatte zum Zeitpunkt der Fahrt selber keinen Führerschein.

