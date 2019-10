Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch am Westerberg

Osnabrück (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße An der Muesenburg war am Sonntagabend das Ziel von Einbrechern. Mindestestens zwei Täter öffneten vermutlich gegen 19.40 Uhr gewaltsam ein Fenster, stiegen in das Gebäude ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Bei ihrer Suche fanden die Unbekannten schließlich Bargeld sowie Schmuck und machten sich damit aus dem Staub. Die Polizei bitte um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Telefon: 0541-3273203.

