Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Fahrer mit Drogen am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

In der vergangenen Nacht, 23./24.07.2019, hat die Polizei Gelsenkirchen gleich drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Sie alle mussten das Auto stehen lassen und wurden zur Wache gebracht. Dort entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe. Den ersten Beschuldigten hielten die Beamten um 22.45 Uhr auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf an. Den zweiten um 23.40 Uhr auf der Grothusstraße in Heßler und den dritten um 03.15 Uhr auf der Ringstraße in der Altstadt. Die drei Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da einer von ihnen über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Eurobereich hinterlegen.

