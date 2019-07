Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrerflucht nach Unfall - wir suchen Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Sonntag, 21.07.2019, kam es gegen 15.30 Uhr an der Mechtenbergstraße (Höhe Hausnummer 171) in Rotthausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der PKW eines 50-jährigen Gelsenkircheners beschädigt worden ist. Dieser hatte die Polizei alarmiert, nachdem er von einem 20 Jahre alten Nachbar informiert wurde, dass sein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt sei. Der Zeuge hatte zwar gehört, wie sich auf der Straße Personen über den verursachten Schaden unterhielten, konnte aber selbst niemanden mehr antreffen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 -6251 oder an die Leitstelle unter -2160.

