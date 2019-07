Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am 22.07.2019 beschäftigte gegen 17:17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Emscherstraße die Polizei. Dort wollte eine 34-jährige Gladbeckerin mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Möbelhauses nach rechts auf die Emscherstraße einzubiegen. Dabei stieß sie mit einer 60-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen, die ihr Fahrrad auf dem dortigen Gehweg schob. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und fiel dabei auf ihr Fahrrad, wodurch sie sich so schwer verletzte, dass sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell