Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Ladendieb auf frischer Tat gestellt und bereits verurteilt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagmittag, 22.07.2019, beobachteten zwei Angestellte eines Supermarktes am Kärntener Ring in Horst einen Diebstahl und alarmierten um 13.20 Uhr die Polizei. Den Beamten schilderten sie, dass der 25-jährige Mann ohne festen Wohnsitz versuchte, zwei Schachteln Zigaretten zu entwenden, ohne sie zu bezahlen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Essen vorlag. Zudem war der Verdächtige schon vorher durch ähnliche Delikte aufgefallen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wegen des Verdachts der Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde umgehend ein so genanntes besonders beschleunigtes Verfahren mit dem Ziel einer schnellen Verurteilung eingeleitet. Das Amtsgericht Gelsenkirchen verurteilte den Beschuldigten bereits heute, 23.07.2019, zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung.

