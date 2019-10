Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Auto kollidiert mit Radfahrer

Bramsche (ots)

Am Sonntag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte den Karweg in Richtung Pente. Auf Höhe der Einmündung Zitterweg übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer. Der Fahrer des Skoda Octavia bremste noch stark ab, erfasste den Radfahrer aber trotzdem frontal. Dieser wurde auf den Grünstreifen geschleudert und schwer verletzt. Der 53-jährige Mann aus Ibbenbüren war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Das Rennrad des Verunfallten wurde sichergestellt.

