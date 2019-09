Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Bettenfachgeschäft

Rösrath (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05.09.) hat der Alarm an einem Geschäft am Sülztalplatz ausgelöst.

Um 01:44 Uhr ist der Alarm ausgelöst worden. Die Einbrecher hatten die Eingangstür aufgebrochen, um in das Geschäft zu gelangen. Innen wurden mehrere Pakete aus Regalen geworfen und die Bürotür aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter aber ohne Beute - möglicherweise vertrieb sie der Alarm.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die vor oder nach der Alarmauslösung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

