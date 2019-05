Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; niederländisches Pärchen mit einem Kilogramm Haschisch und 2787 Joints auf der A 3 festgenommen

Kleve - Hamminkeln (ots)

Bereits am Samstagmittag, 11. Mai 2019 um 11:30 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee) auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Wittenhorst ein niederländisches Pärchen (weiblich 38 Jahre und männlich 56-Jahre). Auf Nachfragen gaben die Reisenden an, dass sie auf der Fahrt von den Haag nach Recklinghausen sind. Hierbei wirkten beide sichtlich nervös, was sich durch zitternde Hände bei der Herausgabe der Dokumente zeigte. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum eine Reisetasche mit 1039 Gramm Haschisch und 2787 Joints. Die Personen wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

