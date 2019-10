Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstahl eines elektrischen Rollstuhls

Osnabrück (ots)

Am Freitag wurde in der Ernst-Sievers-Straße 29 in der Zeit von 12 Uhr bis 19 Uhr ein elektrischer Rollstuhl von unbekannten Tätern entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um das Rollstuhlmodell "Q200R" vom Hersteller "Quickie". Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Rufnummer 0541/3272215 zu melden.

