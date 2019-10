Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Feuer in psychiatrischer Klinik

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 12:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in das Ameos Klinikum gerufen. Ein Feuer war in einem belegten Patientenzimmer auf der Station A2 ausgebrochen, konnte von der Berufsfeuerwehr aber schnell gelöscht werden. Durch das umsichtige und schnelle Handeln des Personals, wurde niemand verletzt. Teile der betroffenen Station sind zeitweise nicht nutzbar gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell