Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw

Melle (ots)

Eine 19-Jährige aus Melle befuhr am Sonntagmorgen gegen 05:40 Uhr die Wellingholzhausener Straße in Richtung Melle, als sie in der Ortschaft Himmern in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die junge Frau kam mit ihrem Suzuki von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam, auf der Seite liegend, in einer Wiese zum Stehen. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt, der Pkw erlitt einen Totalschaden. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurde eine Alkoholbeeinflussung bei der jungen Frau festgestellt. Ihr wurde später eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

