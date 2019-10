Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Pkw erfasst Fußgänger

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr wurde auf der Hagener Straße in Höhe der Einmündung Am Kropp ein Fußgänger von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der 38 Jahre alte Fußgänger lief zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand, obwohl ein Gehweg vorhanden war. Ein 69-jähriger Autofahrer, der in Richtung stadteinwärts fuhr, erkannte die Situation zu spät und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde auf den Gehweg geschleudert und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Ein entgegenkommendes Auto hatte noch mittels Hupe und Lichtzeichen versucht, den Unfallverursacher vor dem Fußgänger zu warnen. Nach ersten Ermittlungen ist der Fußgänger auf einem schlecht beleuchteten Straßenabschnitt in komplett dunkler Kleidung kaum rechtzeitig erkennbar gewesen.

