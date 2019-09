Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchte Einbrüche in Kellerverschläge

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 22.09.2019 17:00 Uhr bis 25.09.2019, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter im Keller des Mehrfamilienhauses in der Arnoldsruhe 13 in zwei Kellerverschläge einzubrechen. Sie verursachten dabei an den Verriegelungsmechanismen der Türen Schäden von jeweils ca. 200 EUR, konnten jedoch nicht in die beiden Kellerräume eindringen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Einbruchsversuche.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell