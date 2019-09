Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tankbetrug mit entwendeten Kennzeichen

Zweibrücken/Hornbach (ots)

Am 25.09.2019 zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter im Etzelweg in Zweibrücken neben dem Anwesen 186 beide amtliche Kennzeichen (ZW-Kennung) an einem grauen Opel-Meriva. Kurze Zeit später (15:27 Uhr) fuhr ein silberner Ford Focus, an dem die entwendeten Kennzeichen angebracht waren, in Hornbach in der Zweibrücker Straße an der ED-Tankstelle vor. Der männliche Fahrer fuhr dabei rückwärts an die Zapfsäule heran, so dass der Wagen mit der Front in Richtung Zweibrücken zeigte. Die Beifahrerin befüllte zunächst einen Kanister mit Super-E10-Kraftstoff und betankte im Anschluss den Wagen. Der männliche Fahrer stieg nur einmal kurz aus dem Wagen aus und flüchtete nach Beendigung des Tankvorgangs mitsamt seiner Beifahrerin in Richtung Zweibrücken, ohne die Rechnung beglichen zu haben.

Die beiden Pkw-Insassen werden wie folgt beschrieben:

Fahrer: Ende 20 bis Mitte 30, 185 - 190 cm groß, trug schwarzen Kapuzenpullover, dunkelblaue Arbeitshose und blaue Sneaker

Beifahrerin: Ende 20 bis Mitte 30, ca. 170 cm groß, schlank, trug pinkfarbene Perücke, blaue Jeans mit rotem Gürtel sowie grüne Laufschuhe.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht sowohl Zeugen des Kennzeichendiebstahls im Etzelweg in Zweibrücken als auch Personen, die den Tankvorgang in Hornbach beobachtet und/oder erkannt haben, wohin die Täter geflüchtet sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell