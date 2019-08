Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz Gefährliche Körperverletzung

Hilzingen (ots)

Am Samstag, gegen 02.50 Uhr, wurde ein 20-jähriger Geschädigter in der Elisabethenbergstraße, am Ausgang des dortigen Weinfestes, von mehreren Männern aus einer Personengruppe angegriffen und hierbei durch Schläge und Fußtritte verletzt. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zeugen des Vorfalles oder Personen, welche Hinweise zu der bisher unbekannten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8880, in Verbindung zu setzen.

