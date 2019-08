Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Körperverletzung

Friedrichshafen (ots)

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern kam es am Freitag, gegen 16.20 Uhr, am Romanshorner Platz, wobei ein bisher unbekannter Mann einen 61-jährigen Geschädigten bedrohte und ihn mehrfach mit der Hand ins Gesicht schlug. Der unbekannte Täter, der als groß, mit kräftiger Gestalt und Glatze beschrieben wird, fuhr danach mit einem roten Fahrrad davon. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, in Verbindung zu setzen.

