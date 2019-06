Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntag stießen in Biberach zwei Radfahrer zusammen.

Gegen 14.30 Uhr stießen an der Einmündung Berliner Platz / Köhlesrain zwei Radler zusammen. Eine 67-Jährige hatte einen 32-Jährigen übersehen. Der hatte Vorrang und wollte noch ausweichen. Dennoch stießen die beiden zusammen und stürzten. Kurz darauf kam zufällig der Rettungsdienst vorbei, der sich um die Verletzten kümmerte. Beide blieben nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Rädern auf rund 2.000 Euro. Am Rennrad des 32-Jährigen war der Rahmen gebrochen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

